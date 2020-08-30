Николь встречается с Питтом / instagram.com/nico.potur
Голливудский актер Брэд Питт встречается с моделью Николь Потуральски. При этом девушка оказалась замужем и имеет сына.
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Сейчас пара отдыхает во Франции, передает Daily Mail.
Поклонники считают, что внешность Потуральски - это смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк. Напомним, что Джоли - это бывшая супруга Питта.
Издание отмечает, что актер начал встречаться с Николь еще в прошлом году. Их заметили на концерте Канье Уеста. А вот познакомилась пара в ресторане Borchardt, которым владеет супруг модели Роланду Мери. Также у них в браке родился сын Эмин. Стоит отметить, что они до сих пор не развелись.
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