Модель также имеет сына.

Голливудский актер Брэд Питт встречается с моделью Николь Потуральски. При этом девушка оказалась замужем и имеет сына.

Читайте также"Такая горячая": Селена Гомес в бикини ошарашила сеть фигурой

Сейчас пара отдыхает во Франции, передает Daily Mail.

Поклонники считают, что внешность Потуральски - это смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк. Напомним, что Джоли - это бывшая супруга Питта.

Издание отмечает, что актер начал встречаться с Николь еще в прошлом году. Их заметили на концерте Канье Уеста. А вот познакомилась пара в ресторане Borchardt, которым владеет супруг модели Роланду Мери. Также у них в браке родился сын Эмин. Стоит отметить, что они до сих пор не развелись.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич