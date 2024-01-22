Женщина ждет третью дочь уже в марте.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик недавно рассказала в сети, как проходит ее третья беременность. 42-летняя женщина говорит, что есть свои нюансы.

"Третья беременность совершенно иная. По-своему особенная. По-своему волнующая. И, хоть и в третий раз, но проживаешь все как впервые. Как и в предыдущие две, я активно работаю, но не устаю так, как раньше, потому что даю себе вовремя передохнуть", - написала женщина.

Но не все так легко проходит. Ребрик также подчеркнула, что есть то, что она тяжелее всего переносит в современных реалиях.

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"Тяжело переношу обстрелы. Это, считайте, мое признание вам. Стрессую, боюсь заглядывать в ленту новостей, плачу, злюсь (сами знаете на кого)", - добавила Лилия.

Также Ребрик ранее рассказывала, что после 6-го месяца победила токсикоз. Теперь жизнь стала легче без него.

"Незнакомое для меня прекрасное ощущение. Потому что с девушками, что с Дианой, что с Полиной, каждый день все девять месяцев токсикозила. Но то мелочи по сравнению с тем, какое счастье тебя потом ждет", - написала ведущая.

Лилия говорит, что пищевые предпочтения у нее не изменились, однако чувствует, как становится больше.

"Появились лишние килограммы, но это самые счастливые килограммы в мире, которые радуют глаз", - отметила женщина.

А еще радуется Лилия и тому, что удалось отрастить волосы, которые она очень хочет сохранить после родов.

Добавила Ребрик и о настроении. Говорит, что оно очень изменчиво, а эмоции постоянно скачут. Что может расстроить ее сейчас, так это негативные комментарии в сети.

"Очень чувственная стала к хейту. Особенно к хейту по теме третьей беременности. Как открою комментарии, то хоть к бабке иди яйцами выкатывать", - написала Лилия.

Напомним, Лилия Ребрик объявила о пополнении еще осенью. Ведущая планирует рожать в Украине.

Сейчас она вместе с мужем хореографом Андреем Диким воспитывает 12-летнюю дочь Диану и 6-летнюю Полину.

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