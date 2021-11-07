Гимнастка не поздравила экс-мужа Александра Онищенко.

Украинская гимнастка, экс-участница шоу "Танцы со звездами" Анна Ризатдинова впервые прокомментировала рождение дочери у своего экс-мужа, бывшего нардепа Александра Онищенко.

В программе "Светская жизнь" она рассказала, что для нее это была вау-новость, так как ничего об этом не знала. Также Анна призналась, что была не в курсе того, что у Онищенко есть девушка или жена.

"Моя реакция была такой: "Ничего себе, так быстро". Но не скажу, что это вызвало у меня какой-то шок", - сказала гимнастка.

Читайте такжеСкандальная Инстасамка в красном латексном пальто на голое тело сверкнула грудьюПо ее словам, с их общим сыном Романом экс-нардеп не общается. По какой причине она не знает. Также Ризатдинова отметила, что не поздравляла экс-мужа с рождением ребенка, так как ему это, вероятно, и не нужно.

Напомним, у беглого экс-нардепа Александра Онищенко родилась дочь. Девочку назвали Вероникой.

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", - сказал ранее Онищенко.

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Автор: Диана Могилевич