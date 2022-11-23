Они построили успешную карьеру, а семью - пока нет.

Современные женщины часто выбирают карьеру, а не семью. Но с годами они приходят к осознанию, что хотят создать ячейку общества, однако не всем это удается.

В украинском шоу-бизнесе есть девушки, которые добились невероятных успехов в своем деле, однако личного счастья так и не познали - вот, чтобы раз и навсегда.

Ксения Мишина

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина была в гражданском браке, однако счастья ей это не принесло. Актриса неоднократно говорила, что это были токсичные отношения, мужчина даже поднимал на нее руку. Однако что-то хорошее все же было - у Мишиной есть прекрасный сын Платон от этих отношений, которого она очень любит и старается много времени проводить со своим наследником. Позже она решилась принять участие в "Холостячке", где в финале выбрала шоумена Александра Эллерта, однако и их отношения закончились.

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Злата Огневич

О личной жизни Златы Огневич мало что известно. Девушка как-то говорила, что мужчины часто причиняли ей боль. Во втором сезоне "Холостячки" она и вовсе призналась, что состояла в отношениях с женатым мужчиной. К слову, именно в этом шоу она познакомилась с Андреем Задворным, в которого действительно влюбилась. Однако через полтора месяца после окончания проекта он ее бросил. Злата тяжело переживала их разрыв. При этом певица говорит, что очень хочет семью и открыта к новым отношениям.

Наталья Могилевская

Певица и продюсер Наталья Могилевская долгие годы была одна. И только совсем недавно она рассказала, что у нее есть возлюбленный. При этом пока она держит в секрете его имя. Услышит ли Могилевская наконец заветную фразу "Выходи за меня!" - станет известно со временем, а пока мы может только порадоваться за звезду, что она нашла свое счастье.

Даша Астафьева

В биографии Даши Астафьевой есть несколько романов с известными и богатыми мужчинами, но официально замужем она еще не была ни разу. Известно, что сейчас она состоит в отношениях с мужчиной, но его личность пока не раскрывает. А может действительно счастье любит тишину?

Леся Никитюк

Поклонники уже утомили телеведущую Лесю Никитюк вопросами, почему она до сих пор не замужем. На днях девушка с юмором ответила, что в детстве бабка обмела ее веником. И, мол, это основная причина, почему ее не берут замуж. При этом Никитюк говорила, что хочет отношений и семейного тепла. К слову, недавно она намекнула, что станет главной героиней шоу "Холостячка". Держим кулачки, чтобы звезда нашла свою любовь!

Ранее УНИАН назвал 5 самых завидных холостяков Украины.

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