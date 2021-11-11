Евгений Клопотенко / instagram.com/klopotenko

11 ноября во всем мире отмечают День холостяка. Это приятный праздник для мужской половины человечества, ведь в этот день говорят только о них. Так, УНИАН составил список самых завидных женихов Украины.

Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко точно знает, что путь к сердцу лежит через желудок. Он обрел популярность после победы в кулинарном шоу "МастерШеф". Сейчас Клопотенко является бренд-шефом и совладельцем ресторана украинской кухни "Сто лет назад вперед". Среди его заслуг можно выделить и то, что именно он разработал изменения школьного питания. Стоит отметить, что Клопотенко никогда не жаловался на недостаток женского внимания. Он веселый, харизматичный, талантливый и яркий, поэтому девушки охотно добиваются его внимания не только в социальных сетях, но и в реальной жизни. 

Евгений Клопотенко / instagram.com/klopotenko

Алексей Дурнев

Правду говорят, что если мужчина не может рассмешить женщину, то это не ее мужчина. А вот шоумену Алексею Дурневу уже много лет удается веселить украинцев. Он ведет свой популярный YouTube-канал, который точно не оставит равнодушными любителей пошутить и посмеяться. В одном из шоу Дурнев признался, что девушки обращают на него внимание, вот только свою единственную он пока не нашел. По словам Алексея, многих представительниц прекрасного пола привлекает его финансовое состояние и популярность, а не он сам. Но кто знает, может когда-то мечты фанаток осуществляться и он станет новым "холостяком".

Антон Птушкин

Телеведущий и видеоблогер Антон Птушкин также относится к завидным холостякам Украины. Какое-то время он был ведущим тревел-шоу "Орел и Решка", а позже ушел в "сольное" плаванье. Птушкин создал свой YouTube-канал, на который подписаны 5 миллионов человек. Мужчина очень любит путешествовать, поэтому его потенциальной избранницу будет не скучно. 

Антон Птушкин / instagram.com/ptuxerman

Читайте такжеPeople назвал самого сексуального мужчину года (фото)Богдан Юсипчук

Телеведущий Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной в мире. Помимо успешной карьеры на телевидении, он еще и принимал участие в конкурсах красоты. В интервью УНИАН он признался, что пользуется внимание у женщин, но с возрастом начал немного по-другому на это реагировать. 

"Похвалу и критику сейчас я воспринимаю одинаково, хотя комплименты приятны, конечно. Нравится ли мне внимание со стороны женщин? Да, нравится. Но главное, не утонуть в этом, не потерять себя, не потерять свои цели", - сказал Юсипчук.

Богдан Юсипчук / instagram.com/iusypchuk_bogdan

Александр Долгополов

Украинский профессиональный теннисист Александр Долгополов живет роскошной жизнью, ни в чем себе не отказывая. Он обладает спортивным телосложением, хорошим вкусом и любовью к жизни. В своем Instagram он часто публикует фотографии, которые вызывают восторг у его поклонниц. Пройти мимо такого мужчины, конечно, сложно. Но сам Александр пока еще "держится" за звание холостяка.

Александр Долгополов / instagram.com/alexdolgopolov

Ранее УНИАН сообщал, что главным героем 12 сезона шоу "Холостяк" стал Алекс Топольский. Сейчас он живет в Майами и занимается недвижимостью. Но уже в марте 2022 года украинцы смогут наблюдать за тем, как он будет строить отношения на проекте.

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Автор: Диана Могилевич