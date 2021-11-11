Завоевать их сердце мечтает, пожалуй, каждая девушка.

11 ноября во всем мире отмечают День холостяка. Это приятный праздник для мужской половины человечества, ведь в этот день говорят только о них. Так, УНИАН составил список самых завидных женихов Украины.

Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко точно знает, что путь к сердцу лежит через желудок. Он обрел популярность после победы в кулинарном шоу "МастерШеф". Сейчас Клопотенко является бренд-шефом и совладельцем ресторана украинской кухни "Сто лет назад вперед". Среди его заслуг можно выделить и то, что именно он разработал изменения школьного питания. Стоит отметить, что Клопотенко никогда не жаловался на недостаток женского внимания. Он веселый, харизматичный, талантливый и яркий, поэтому девушки охотно добиваются его внимания не только в социальных сетях, но и в реальной жизни.

Алексей Дурнев

Правду говорят, что если мужчина не может рассмешить женщину, то это не ее мужчина. А вот шоумену Алексею Дурневу уже много лет удается веселить украинцев. Он ведет свой популярный YouTube-канал, который точно не оставит равнодушными любителей пошутить и посмеяться. В одном из шоу Дурнев признался, что девушки обращают на него внимание, вот только свою единственную он пока не нашел. По словам Алексея, многих представительниц прекрасного пола привлекает его финансовое состояние и популярность, а не он сам. Но кто знает, может когда-то мечты фанаток осуществляться и он станет новым "холостяком".

Антон Птушкин

Телеведущий и видеоблогер Антон Птушкин также относится к завидным холостякам Украины. Какое-то время он был ведущим тревел-шоу "Орел и Решка", а позже ушел в "сольное" плаванье. Птушкин создал свой YouTube-канал, на который подписаны 5 миллионов человек. Мужчина очень любит путешествовать, поэтому его потенциальной избранницу будет не скучно.

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Телеведущий Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной в мире. Помимо успешной карьеры на телевидении, он еще и принимал участие в конкурсах красоты. В интервью УНИАН он признался, что пользуется внимание у женщин, но с возрастом начал немного по-другому на это реагировать.

"Похвалу и критику сейчас я воспринимаю одинаково, хотя комплименты приятны, конечно. Нравится ли мне внимание со стороны женщин? Да, нравится. Но главное, не утонуть в этом, не потерять себя, не потерять свои цели", - сказал Юсипчук.

Александр Долгополов

Украинский профессиональный теннисист Александр Долгополов живет роскошной жизнью, ни в чем себе не отказывая. Он обладает спортивным телосложением, хорошим вкусом и любовью к жизни. В своем Instagram он часто публикует фотографии, которые вызывают восторг у его поклонниц. Пройти мимо такого мужчины, конечно, сложно. Но сам Александр пока еще "держится" за звание холостяка.

Ранее УНИАН сообщал, что главным героем 12 сезона шоу "Холостяк" стал Алекс Топольский. Сейчас он живет в Майами и занимается недвижимостью. Но уже в марте 2022 года украинцы смогут наблюдать за тем, как он будет строить отношения на проекте.

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Автор: Диана Могилевич