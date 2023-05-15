Она отрицает свою причастность к выпуску песни Same Tatoo.

Украинская певица Мика Ньютон опровергла информацию о том, что выпустила минусовку песни "В плену" с названием песни победительницы Евровидения-2023 Loreen.

В инста-сториз она рассказала, что друзья прислали ей релиз на Spotify и iTunes с якобы ее песней и вопросом о том, выпускала ли она ее.

"А я даже не знала, что кто-то может просто использовать мое имя и выпустить песню на Spotify и iTunes. Что за...?" - говорит Ньютон.

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Она добавила, что ей грустно из-за этого, потому что друзья спрашивают, почему она это сделала.

"Неужели Мика Ньютон настолько с*чка на самом деле? Я хороший человек, и считаю, что женщины должны поддерживать женщин", - говорит певица.

По ее словам, она тоже иногда беспокоится о том, не похожи ли ее песни на то, что она уже слышала 10 лет назад.

"Но мы, творцы, здесь, чтобы создавать для вас, люди, чтобы развлекать вас, петь с любовью и болью. Теперь я действительно расстроена, мне не нравится, что кто-то сделал этот трек. И кто-то в Твиттере подумал, что это то, что я сделала, моя команда. У меня нет команды, есть только я и мой муж. У меня нет менеджеров, пиарщиков, еще кого-то. Только я. Грустно, что я должна что-то с этим делать... Я добиваюсь того, чтобы Spotify и iTunes убрали это дерьмо", - добавила Ньютон.

Детали скандала с песней Loreen

Представительница Швеции на Евровидении-2023 Loreen спела песню Tattoo, которая очень напоминает мотив сингла "В плену" Мики Ньютон. Пользователи сети заметили это и устроили скандал. Они уверены, что победу на конкурсе должна была одержать именно Мика, а не Лорин.

Впоследствии на музыкальных платформах появилась минусовка песни "В плену", которая была выпущена еще 16 лет назад. Сейчас она получила название Same Tatoo. В сети подумали, что это сделала Ньютон, однако певица опровергла свою причастность к этому.

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