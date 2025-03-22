Пиарщица Юлиана Корецкая раскрыла больше подробностей об их отношениях с музыкантом.

Известный украинский артист, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танцинец уже примерно год находится в отношениях с пиар-менеджером коллектива Юлианой Корецкой. Пара редко делится подробностями личной жизни, но на этот раз девушка сделала исключение и прокомментировала тему пополнения в семье.

В своем Instagram избранница певца ответила на вопросы подписчиков, которые поинтересовались, планирует ли пара заключать официальный брак. По словам Юлианы, они уже обсуждали с бойфрендом бракосочетание. Правда, устраивать громкое празднование не хотят во время войны.

"Свадьба в ее классическом понимании - пожалуй, нет. Точно не в этих реалиях", - написала Корецкая.

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Пиарщица также поделилась, планирует ли она стать мамой. Похоже, что влюбленные всерьез задумываются о пополнении в семье, поскольку, как рассказала девушка, они еще с первых дней отношений решили, как назовут будущих наследников.

"Думаю, большинство влюбленных людей планируют и то, и другое (свадьбу и детей - УНИАН). Мы придумали имена будущим детям на второй день наших отношений. Поэтому да, планируем", - отметила возлюбленная знаменитости.

К слову, первые слухи о романе пиарщицы и артиста распространились еще в апреле прошлого года. Тогда сам Танчинец подогревал сплетни, публикуя романтические фото с любимой. Позже пара подтвердила отношения и объявила, что живет вместе.

До романа с Юлианой Сергей 15 лет состоял в браке с режиссером Анной Стефанской. Они развелись, потому что не выдержали испытания войной и разлукой. С 2022 года Анна с 16-летней дочерью Анастасией и 7-летним сыном Лукьяном от певца жили за границей, в частности, в Японии, а сейчас переехали в Испанию.

Напомним, ранее Сергей Танчинец показал 7-летнего сына и публично обратился к нему. Знаменитость рассказал о важном для Лукьяна празднике и поделился трогательными кадрами с ним.

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