Ирина Федишин показала редкие фото из семейного архива.

Украинская певица Ирина Федишин показала всю семью на фото для видео к новой песне "Счастливого Рождества".

Артистка поделилась фото-подборкой на своем YouTube-канале.

"Друзья, поздравляю вас с рождественскими праздниками! Рождество – это праздник, наполненный большой радостью рождением маленького младенца. Пусть радость, согласие, любовь посетят каждый дом. Пусть за столом соберется вся семья! Пусть в каждом доме звучит веселая коляда!" – написала она в соцсетях, представляя ролик.

На представленных фото она позирует с двумя сыновьями и мужем, продюсером Виталием Човныком.

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Ранее сообщалось, как Ирина Федишин призналась, что использует ремень в воспитании сыновей.

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