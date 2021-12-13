Ирина Федишин уточнила, что не избивает своих детей.

Украинская певица Ирина Федишин в программе "Звездный путь" рассказала, что ей порой сложно справиться с двумя сыновьями. Она может десять раз им что-то сказать, но порой приходится прибегать к ремню, так как мальчики не всегда воспринимают ее слова.

"Я плохо отношусь к физическим наказаниям. Очень редко я могу брать ремень. Но перед этим я 10 раз скажу. Два раза было, что брала", - сказала Федишин.

Читайте такжеСмешно или грешно: 5 звезд, засветивших "клубничку" на публике (фото)По словам звезды, нервы у нее не железные. Но перед тем, как взять в руки ремень, она всегда об этом предупреждает своих детей.

"Ну, чтобы это избиение было – конечно, что нет. Но если уж не доходит с 10-го раза, предупредила, такое бывало, что я таки брала ремень и говорила – ну вы сами напросились. У меня нервы не железные", - добавила певица.

Напомним, ранее Ирина Федишин похвасталась самым дорогим подарком от мужа-продюсера.

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Автор: Диана Могилевич