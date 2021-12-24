На ролике видно, что певица получила немало положительных эмоций.

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с фолловерами новым опытом. Звезда впервые прыгнула в снег в купальнике.

Об этом она сообщила в Instagram.

Читайте также"Нервы не железные": украинская певица призналась, что использует ремень в воспитании сыновейФедишин распарилась в горячем чане, после чего в черном купальнике с разбега прыгнула в снег.

На ролике видно, что певица получила немало положительных эмоций.

"Впервые прыгнула в снег в купальнике. Конечно, после того, как тело изрядно разогрелось. Честно, мне понравилось. Хочу еще", - отметила Федишин.

Фоловери звезды отметили в комментариях, что также любят такой отдых.

"Классный контраст",

"Закаляешься",

"В чане купалась и это супер",

"Это так круто",

"По вашим эмоциям заметно, что вам понравилось"

- пишут комментаторы.

Напомним, ранее Ирина Федишин похвасталась самым дорогим подарком от мужа-продюсера.

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