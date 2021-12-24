Украинская певица Ирина Федишин поделилась с фолловерами новым опытом. Звезда впервые прыгнула в снег в купальнике.
Об этом она сообщила в Instagram.
Читайте также"Нервы не железные": украинская певица призналась, что использует ремень в воспитании сыновейФедишин распарилась в горячем чане, после чего в черном купальнике с разбега прыгнула в снег.
На ролике видно, что певица получила немало положительных эмоций.
"Впервые прыгнула в снег в купальнике. Конечно, после того, как тело изрядно разогрелось. Честно, мне понравилось. Хочу еще", - отметила Федишин.
Фоловери звезды отметили в комментариях, что также любят такой отдых.
- "Классный контраст",
- "Закаляешься",
- "В чане купалась и это супер",
- "Это так круто",
- "По вашим эмоциям заметно, что вам понравилось"
- пишут комментаторы.
Напомним, ранее Ирина Федишин похвасталась самым дорогим подарком от мужа-продюсера.