По его словам, за границей он собирает деньги для Украины, поэтому его и выпускают.

Украинский артист Владимир Дантес, которого неоднократно хейтили за то, что он выезжает за границу во время войны, рассказал, как на самом деле это происходит.

По его словам, сейчас выезд за границу стал более сложным. Во-первых, теперь нужно добавлять военный билет с последней регистрацией, а во-вторых, нужно заполнять документы в Министерстве культуры.

Он добавил, что выступает за границей с благотворительной целью - собирает деньги для ВСУ.

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"Может меня выпускают из-за того, что я 15 лет работал, ел го*но, меня обзывали жидом, подкаблучником, унижали. Выступал за 100 долларов, когда меня продавали за пять тысяч. Может я набрал то количество аудитории и вызываю доверие, и люди готовы давать деньги именно мне. Я ни одного сбора за все это время лично не открыл. Я поддерживаю сборы", - говорит Дантес.

По его словам, весь мир донатит Украине, поэтому он не планирует останавливаться на достигнутом и продолжит давать концерты.

"Мы привозим деньги. И Украине классно донатят. Я понимаю, что это несправедливо. Но все в жизни несправедливо. Так сложилась жизнь, и я выезжаю", - отметил музыкант в интервью Маше Ефросининой.

Напомним, Дантес честно ответил, не грызет ли его совесть из-за того, что он не на фронте.

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