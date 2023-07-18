Теперь телеведущего просто не узнать.

Украинский телеведущий Никита Добрынин похвастался глобальными изменениями в своей внешности. Он полностью сбрил бороду и усы, а также коротко подстригся.

Последние несколько лет у него всегда была легкая небритость, однако сейчас он решился на кардинальные перемены. Первым его преображение оценил двухлетний сын Лев.

Как признался Добрынин, его сын был в шоке от увиденного.

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"Забираю сына из садика, и тут такое. Лев в шоке. Продолжает удивляться отсутствию бороды", - подписал снимок Никита.

Также телеведущий похвастался парными пижамами с сыном. Они выбрали "лук" в полоску от украинского бренда.

Чем известен Никита Добрынин

Никита Добрынин - украинский телеведущий и главный герой 9 сезона шоу "Холостяк". В финале проекта он выбрал Дашу Квиткову, с которой у него завязались отношения вне шоу.

После проекта они быстро съехались, а позже сыграли свадьбу. Два года назад у них родился сын Лев. Однако не так давно стало известно, что пара разводится. Уже состоялось заседания суда, а позже стало известно, что они получили свидетельство о расторжении брака.

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