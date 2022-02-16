Алеся Бацман сказала, что Дмитрий сразу ей понравился.

Украинская журналистка Алеся Бацман в программе "ЖВЛ" рассказала, что Дмитрий Гордон понравился ей еще при первой встрече. Но он вполне устраивал ее как руководитель, когда она пришла к нему в издание на работу. Об отношениях с ним она изначально и не думала, но позже у нее появились чувства к нему.

"Я пришла делать интервью, он мне очень понравился, сразу видно неординарную личность. Он настолько обо всех переживает и заботиться. Если у кого-то плохое настроение, он обязательно подойдет и спросит. Он очень внимательный человек. Он очень щедрый и раздает все, чем он может поделиться", – рассказала Алеся.

По словам Бацман, когда у них завязались романтические отношения, они уже долго были знакомы и видели друг друга в разных ситуациях. Также девушка призналась, что первый шаг сделал именно Гордон, да и вообще он романтик.

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"Мне приходится давать строгость, мне приходится давать правила игры, потому что папа просто их любит. Папа все, что угодно, они могут попросить, что хочешь, он может пообещать. Приходят говорят: "Папа, там такая шоколадка в холодильнике, можно я съем? Я тебя так люблю". Папа: "Конечно, можно!" — добавила Бацман.

Напомним, ранее Алеся Бацман очаровала сеть ярким фото с мужем.

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