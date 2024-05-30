Инсайдеры сообщили, что звезда полностью погружена в работу.

Друзья известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес, на фоне слухов о кризисе в браке с актером Беном Аффлеком, рассказали, как звезда переживает этот период. Знаменитость сосредоточилась на работе и все еще живет отдельно с мужем.

Как сообщили инсайдеры изданию Daily Mail, отношения между актерами остаются напряженными. Звездная пара живет в Лос-Анджелесе, но в разных домах. Они больше не появляются вместе на светских событиях, в частности, три недели назад артистку заметили одинокой на красной дорожке Met Gala. Знакомые Лопес отмечают, что из-за загруженного графика, она сейчас не зациклена на отношениях.

"Дженнифер вернулась в Лос-Анджелес на репетиции тура. Кажется, она в порядке. Лопес очень сосредоточена на работе", - указал инсайдер.

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Аффлек сейчас проживает в арендованном доме в Брентвуде. Сама же Дженнифер вместе с детьми осталась в их совместном имении в Бель-Эйри.

Источники сообщают, что Бен все же планирует развестись с возлюбленной. По словам инсайдеров, отношения с Лопес были "старой мечтой" для него, а сейчас он "спохватился".

Однако другие лица, приближенные к супругам, говорят, что пара работает над отношениями и пытается их спасти. Более того, их даже заметили вместе на школьном спектакле 15-летней дочери Бена Финн.

"Она вложила свое сердце и душу в историю любви с Беном и не откажется от нее без боя. Насколько я знаю, там еще есть любовь, так что должна быть надежда", - сказал источник.

При этом звезды никак не комментируют проблемы в браке. Когда певицу спросили о разводе с Аффлеком она резко ответила журналисту: "Вы это знаете лучше, чем я".

Напомним, ранее Бена Аффлека на фоне слухов о разводе с Лопес заметили без кольца.

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