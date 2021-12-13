Украинская телеведущая похвасталась идеальной фигурой.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала своих фанатов снимками в нижнем белье. 42-летняя актриса и мать двоих детей продемонстрировала своим подписчикам спортивную и подтянутую фигуру.

Читайте такжеЛорак в сексуальном белье похвасталась стройной талией (фото)Фото Ефросинина опубликовала на своей странице в Instagram и вспомнила, как покупала свой первый комплект красного белья.

"Свой первый комплект красного белья я купила в 2002 году, познакомившись со своим будущим мужем! Тогда я мыслила примерно так: не умеешь готовить, бери парня красными труселями! Стоя в примерочной самого дорогого магазина белья в Киеве и смотря на ценник кружевного "бесстыдства" на себе, я понимала, что на него пойдёт вся моя месячная зарплата", - рассказала Ефросинина.

Ведущая отметила, что комплект красивого белья придаст уверенности и сексуальности любой девушке, даже если его не будет видно под одеждой.

Подписчики расхвалили Ефросинину и написали множество комментариев с комплиментами для ведущей.

"Боже какая фигура", "вы шикарная женщина", "с такой фигурой и в мешке секси" - отмечают в комментариях.

Напомним, ранее Ефросинина в ретро-купальнике хвасталась отдыхом на Мальдивах.

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Автор: Виолетта Орлова