Фанаты пришли в восторг от стройности артистки.

Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась "теплым" фото с Мальдив. Артистка позировала на фоне океана и восхитила фанатов стройным телом.

На своей странице в Instagram Ефросинина похвасталась стройной фигурой и отдыхом на Мальдивах, а также пошутила о своем "пятнистом" загаре.

На фото ведущая позирует в лимонном ретро-купальнике с завышенной талией и стильной шляпке. Ефросинина уже может похвастаться бархатистым загаром, однако сама она почему-то шутит, что сейчас ее тело "пятнистое".

Купальник удачно подчеркнул формы звезды. В комментариях многие отметили, что такой ретро-стиль отлично гармонирует с образом Ефросининой. Нашлись и те, кому не сильно понравились завышенные плавки, однако количество хейтеров заметно проигрывает на фоне восторженных комментаторов.

"Одна из самых красивых и умных женщин в Украине, а как известно украинки - одни из самых красивых в мире", "Мария, такая солнечная и замечательная", "Какой купальник!!! Какая Маша в нем!", "очень сочно", - пользователи засыпали Ефросинину комплиментами.

Сама ведущая не скрывает, что раньше ее фигура была далека от идеала, однако она сумела взять себя в руки и побороться за стройность. Ефросинина занимается спортом и придерживается правильного питания, продолжая следить за формой даже сейчас.

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Автор: Полина Кузенко