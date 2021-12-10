Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым фото в кружевном бюстгальтере и серых приспущенных штанах, из-под которых выглядывает нижнее белье.
Свой пост в Instagram она сопроводила рассказом о диалоге с мужем - Владимиром Дантесом.
"Выхожу утром на кухню и Вова спрашивает:
- А что случилось? Я не понял?
Я ему:
- В смысле?
- Чё ты так одета?
- Как?
- Ну, красиво…- говорит он
- Я что, обычно дома плохо выгляжу?
- Нууууу..нет, выглядишь ты классно..в отличие от домашней одежды, которая на тебе.
"А дома мне тааак лень наряжаться, комбинировать цвета, думать о симметрии и вот это вот всё", - добавила артистка.
Она призналась, что хочет просто удобно "поваляться на диване, смело уронить еду во время ужина, и чтоб на полу не жалко лежать, когда полиция стиля приедет, как сейчас, Володя".
"С каких пор тёплые носочки не секси. И в чем дома ходите вы?", - обратилась она к подписчикам.
Те в ответ расхвалили образ Дорофеевой, оставив десятки восторженных комментариев.
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева показала развратную вечеринку в честь концерта Дантеса.