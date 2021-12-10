Артистка рассказала, как на ее домашний стиль реагирует муж.

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым фото в кружевном бюстгальтере и серых приспущенных штанах, из-под которых выглядывает нижнее белье.

Свой пост в Instagram она сопроводила рассказом о диалоге с мужем - Владимиром Дантесом.

"Выхожу утром на кухню и Вова спрашивает:

- А что случилось? Я не понял?

Я ему:

- В смысле?

- Чё ты так одета?

- Как?

- Ну, красиво…- говорит он

- Я что, обычно дома плохо выгляжу?

- Нууууу..нет, выглядишь ты классно..в отличие от домашней одежды, которая на тебе.

"А дома мне тааак лень наряжаться, комбинировать цвета, думать о симметрии и вот это вот всё", - добавила артистка.

Она призналась, что хочет просто удобно "поваляться на диване, смело уронить еду во время ужина, и чтоб на полу не жалко лежать, когда полиция стиля приедет, как сейчас, Володя".

"С каких пор тёплые носочки не секси. И в чем дома ходите вы?", - обратилась она к подписчикам.

Те в ответ расхвалили образ Дорофеевой, оставив десятки восторженных комментариев.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева показала развратную вечеринку в честь концерта Дантеса.

Автор: Виолетта Орлова