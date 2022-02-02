Доктор выписал блогерше рекомендации перед отдыхом.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер спустя три недели после пластической операции по увеличению груди побывала на плановом осмотре у врача.

Об этом она откровенно рассказала в Instagram-сторис, показав видео прямо из кабинета доктора.

"Пластыри поменяли, швы сняли, – написала она. – Реабилитация проходит хорошо".

Вместе с тем Тринчер опубликовала скриншот рекомендаций врача, которые ее заметно расстроили.

"В море купаться еще нельзя, только мочить ноги… Верхнюю часть купальника не надевать… Нельзя, чтоб солнце попадало на грудь, потому что может быть пожизненная пигментация", – посоветовал врач.

"Нормально буду отдыхать, даже с****и на отдыхе не смогу показать", – огорчилась блогер, которая судя по всему собирается в отпуск.

Читайте также"Терпеть разлуку не было сил": Тринчер поставила точку в конфликте из-за помолвки (фото)Напомним, ранее сообщалось, что Анна Тринчер много лет комплексовала из-за маленькой груди, а потому решилась сделать себе пластическую операцию по увеличению.

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