Анна Тринчер / фото instagram.com/annatrincher_official

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер спустя три недели после пластической операции по увеличению груди побывала на плановом осмотре у врача.

Об этом она откровенно рассказала в Instagram-сторис, показав видео прямо из кабинета доктора.

"Пластыри поменяли, швы сняли, – написала она. – Реабилитация проходит хорошо".

Вместе с тем Тринчер опубликовала скриншот рекомендаций врача, которые ее заметно расстроили.

Тринчер побывала на осмотре у врача / скриншот
Тринчер побывала на осмотре у врача / скриншот

"В море купаться еще нельзя, только мочить ноги… Верхнюю часть купальника не надевать… Нельзя, чтоб солнце попадало на грудь, потому что может быть пожизненная пигментация", – посоветовал врач.

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"Нормально буду отдыхать, даже с****и на отдыхе не смогу показать", – огорчилась блогер, которая судя по всему собирается в отпуск.

Читайте также"Терпеть разлуку не было сил": Тринчер поставила точку в конфликте из-за помолвки (фото)Напомним, ранее сообщалось, что Анна Тринчер много лет комплексовала из-за маленькой груди, а потому решилась сделать себе пластическую операцию по увеличению.

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