Именно измена стала причиной его развода с Мозговой.

Украинский музыкант Александр Пономарев в итнервью Дмитрию Гордону рассказал, что сталкивался с изменами в отношениях. Первый раз он простил экс-супругу, но во второй - не смог.

При этом Александр ничего плохого не может сказать об Алене Мозговой из уважения к тому, что она подарила ему дочь Евгению.

"У меня случилось так в жизни, что изменили. Я попытался простить, потом еще раз изменили. Я не смог простить и ушел. Так случилось. Я Алену уважаю, благодарен ей за дочь. Поэтому ничего плохого не хочу о ней говорить", - сказал артист.

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У певца был еще один брак с Викторией Мартынюк, но им не суждено было вместе дожить до старости. Супруги расстались из-за того, что не сошлись характерами. Однако в этих отношениях на свет появился мальчик Саша, которому уже 16 лет.

Сейчас, как рассказал Пономарев, у него есть вторая половинка. Но пока он не хочет впускать в свою личную жизнь посторонних людей.

"Все в порядке, поэтому давай это не двигать, чтобы оно и дальше было в порядке. Я суеверный человек со студенческих лет, но понимаю, что Библия пишет, что в это верить нельзя", - добавил Пономарев.

Напомним, ранее снайперша Эмеральд показала редкое фото со старшей дочерью.

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