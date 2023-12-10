Он выступает за ласковую украинизацию.

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец высказался относительно украинизации. Он считает, что не нужно ломать людей и заставлять их переходить на украинский.

"Я был сторонником ласковой украинизации, сейчас я являюсь сторонником менее ласковой украинизации. У меня нет ни желания, ни уверенности в том, что людей нужно ломать через колено, даже сейчас", - сказал певец в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Он считает, что нужно создать украинцам такие условия, чтобы они сами захотели разговаривать на государственном языке. Кроме того, он убежден, что на эту ситуацию могут повлиять публичные личности.

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"Мы, как артисты, кинематографы, художники, должны делать украинский модным. Все украинское, язык в том числе, должно быть модным и привлекательным. Мы – артисты – должны делать это модным, стильным, благозвучным. Таким образом мы – артисты – можем приложиться к украинизации", - отметил музыкант.

Также Танчинец высказался относительно русского языка среди военных. Музыкант считает, что это единственные люди, которые имеют право общаться на том языке, на котором им удобно.

Напомним, ранее Сергей Танчинец заявил, что готов идти на фронт.

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