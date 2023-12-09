Артист уже прошел курс реабилитации, и ему гораздо лучше.

Фронтмен группы "Без Обмежень", украинский певец Сергей Танчинец некоторое время назад из-за проблем со здоровьем оказался в инвалидной коляске. Своей историей он поделился в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

По словам артиста, во время полномасштабной войны из-за постоянного сидячего положения и стресса у него развилась протрузия, которая переросла в грыжу.

Серьезные проблемы со спиной у певца начались во время тура группы "Без Обмежень" по Европе. Как отметил Танчинец, спина болела так, что в какой-то момент он уже не мог разогнуться и самостоятельно передвигаться. В связи с этим его даже возили на инвалидной коляске:

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"Это выглядело так себе".

В итоге певец доехал до Львова, обследовался и перенес операцию. Танчинец уже прошел курс реабилитации, и ему гораздо лучше.

Ранее УНИАН писал, что группа "Без обмежень" отменяла свой тур в связи с тем, что Сергей Танчинец срочно отправился на лечение.

"В связи с обострением проблем со спиной мы вынуждены вернуться в Украину и заняться лечением", - сообщал он тогда.

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