Музыкант рассказал, что прошел медицинскую комиссию, а на повестку отреагирует соответствующим образом.

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, как в начале полномасштабной войны ходил в военкомат. По его словам, его волонтерство принесло больше пользы Украине, чем служба.

В интервью для YouTube-проекта ТСН "Наедине" музыкант рассказал, что в начале вторжения переехал в Мукачево и вступил в территориальную оборону.

"Я прошел медкомиссию. Я начал процесс оформления документов, побыл около недели в территориальной обороне. Это мой был порыв логичный - пойти в военкомат. Я сориентировался, находясь там неделю. Я понял, что все, чем я буду заниматься, это патрулировать Мукачево. Когда в 800 километрах от меня происходит какой-то движ, нужна хотя бы транспортная помощь, какая-то волонтерская работа. Было принято решение, что я пошел работать дальше волонтером, пытался сделать какой-то вклад уже другим способом", - отметил музыкант.

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Танчинец признался, что подразделение территориальной обороны, где он служил, впоследствии отправили на фронт. Впрочем, в начале войны об этом никто не знал.

"Через месяца три-четыре наш батальон пошел воевать. Никто об этом не знал, не думал. Мне перспектива просидеть кучу времени в Мукачево казалась немного странной", - пояснил артист.

Артист отметил, что все еще может получить повестку, и отреагирует на нее должным образом.

"Конечно, что сейчас может прийти повестка. Я стою на учете. Если придет повестка, я на нее, конечно, отреагирую так, как надо отреагировать", - отметил он.

Напомним, что фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец некоторое время назад из-за проблем со здоровьем оказался в инвалидной коляске. Ему делали операцию.

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