Защитник покорил сеть своим пением.

Известный украинский певец Артем Пивоваров растрогал сеть новым видео. Артист показал, как пел одну из своих самых известных песен с украинским военным.

В своем Instagram исполнитель показал, как он посещал госпиталь, где проходят лечение травмированные бойцы. Один из присутствующих воинов не сдержал эмоций, когда увидел знаменитость.

Пивоваров решил исполнить для защитников свою известную композицию "Думи мої, думи", но в зале был слышен не только голос певца, но и еще одного военного. Он подпевал артисту, а затем начал самостоятельно выполнять композицию.

Видео дня

Воин чувственно и громко спел припев песни, чем растрогал украинцев и самого Пивоварова. Позже Артем подошел к защитнику, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за его невероятное пение.

В комментариях поклонники певца выразили свой восторг от их с бойцом дуэта. Они написали, что не могли смотреть видео без слез:

"Спасибо вам, горжусь вами. Плачу"

"Ой я сразу плачу, как это трогательно"

"Наши талантливые защитники!"

"Талантливость наших военных преодолевает все рамки и представления"

"Это был крик души, а голос еще и какой красивый"

"Просто нет слов, одни эмоции. Артем, ты просто лучший, спасибо, что делаешь людей счастливее"

Напомним, ранее украинский певец раскритиковал песни Артема Пивоварова. Палиндром резко высказался об артисте.

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