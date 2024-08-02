Палиндром резко высказался об артисте.

Украинский музыкант Степан Бурбан, выступающий под псевдонимом Палиндром, прошелся по творчеству известного певца Артема Пивоварова, который ранее высказался о Klavdia Petrivna. Артист назвал песни коллеги "издевательством над поэзией".

Музыкальный портал "Музвар" опубликовал резкое высказывание Палиндрома в Instagram. Своим недовольством относительно творчества знаменитости Степан поделился во время фестиваля Faine Misto 2024.

Больше всего он раскритиковал альбом "Твої вірші, мої ноти". Как известно, в него вошли сольные композиции и дуэты с другими звездами. Песни созданы на основе поэзии украинских писателей. Палиндром заявил, что интерпретация стихов Пивоварова - это "издевательство". Правда, потом певец добавил, что некоторые композиции, по его мнению, несут образовательную миссию.

"Есть вкус, а есть безвкусица. Мне кажется, то что делает Пивоваров - это издевательство над поэзией Расстрелянного возрождения и так далее. Хотя вроде звучит это все фирменно и многим людям это заходит. Я так понимаю, Пивоваров - артист такого первого эшелона в плане украинской поп-музыки. А кто знает, возможно из 10 человек, которые послушают, кто-то перейдет по этому стиху в гугл и откроет для себя какие-то приятные неожиданности. Поэтому где-то нативно там есть какая-то образовательная вещь и за это я "плюсую", - сказал Бурбан.

На гневный комментарий артиста уже успел отреагировать сам Пивоваров. В комментариях под видео он выразил свое недоумение и написал: "Так, а где тут "минусы", Палиндром?".

Стоит указать, что большинство поклонников поддержали Пивоварова и отметили, что им нравится его творчество:

"Мне кажется есть зависть и есть не зависть - тут очевидно первое. Пивоваров просто молодец!"

"Похоже, что кто-то завидует успеху Артема. Надо развиваться, а не хейтить других"

"Артем - артист номер один на данный момент в Украине и это показатель вкуса и безвкусицы. Еще и артист с большой миссией! Благодаря проекту "Твої вірші, мої ноти", я, например, окунулась в мир украинской поэзии и уверена, я такая не одна"

К слову, Палиндром выпустил несколько альбомов, среди которых "Про Сьогодні, Вчора та Завтра" (2020). Его музыка сочетает элементы хип-хопа, электроники и инди-музыки. Среди самых известных песен музыканта "Шось зимно", "Дякую", "Елоун", "Carte Blanche".

Напомним, ранее Артем Пивоваров заплакал на сцене. Артист пообщался с маленькой поклонницей.

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