Блогерша опубликовала новое видео и нарвалась на резкую критику.

Украинская блогерша Анастасия Покрещук, которую еще называют обладательницей самых больших скул в мире, сделала новую косметическую процедуру и показала результат подписчикам.

Пару видео после процедуры она опубликовала в своем Instagram.

"Ну что, красиво? Теперь я не пушистая овца, а супер баба. Ботокс для волос спас ситуацию, сразу совсем другой вид, – отметила Покрещук в подписи к видео. – Сегодня у меня был ботокс для волос. Идеальная процедура, для тех, у кого во влажную погоду п***а на голове".

Далеко не все пользователи оценили, некторые даже ужаснулись в комментариях: "Срочно экзорциста", "В твоем случае п***а не только на голове", "Ужас...", "Не хватает ботокса для мозгов", "Блин, какой ужас", "А как же здоровье? Столько уколов, столько общего наркоза, столько химии в теле и на волосах… Все снимают искусственную "красоту"… Сколько пострадавших женщин от имплантов и от уколов".

Читайте также"Очень жаль лицо": украинка с огромными скулами показала себя без макияжа (фото)Фанаты блогерши наоборот пришли в восторг: "Такие классные", "В этом свете ты похожа на девушку Хелбоя. Такая же единственная в своем роде", "Вау, пушка".

До этого блогерша Анастасия Покрещук показала своего парня, им оказался скандальный блогер Алексей Мироненко, который тоже любит пластические эксперименты.

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Автор: Виолетта Орлова