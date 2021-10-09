Украинская блогерша, обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала своего возлюбленного.
"Моя любовь", – подписала она опубликованное в своем Instagram фото.
Ее парнем оказался скандальный блогер Алексей Мироненко, который тоже любит пластические эксперименты. Он уже изменил форму губ и сделал липосакцию ягодиц в Стамбуле.
В сети можно узнать, что он работает колористом и помогает девушкам менять прически. На данный момент он на больничном.
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Ранее сообщалось, как обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала, как выглядела до "уколов красоты".
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