Новость удивила их поклонников.

Украинская блогерша, обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала своего возлюбленного.

"Моя любовь", – подписала она опубликованное в своем Instagram фото.

Ее парнем оказался скандальный блогер Алексей Мироненко, который тоже любит пластические эксперименты. Он уже изменил форму губ и сделал липосакцию ягодиц в Стамбуле.

В сети можно узнать, что он работает колористом и помогает девушкам менять прически. На данный момент он на больничном.

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Ранее сообщалось, как обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук показала, как выглядела до "уколов красоты".

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Автор: Катерина Шварц