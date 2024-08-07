Артистка сейчас наслаждается материнством.

Известная украинская певица Мария Яремчук, которая в мае впервые стала мамой, заговорила о своем возвращении на большую сцену. Как известно, артистка родила сына.

Последние несколько лет исполнительница не выпускает новых песен и не выступает перед зрителями. Сейчас Яремчук наслаждается материнством и не спешит возвращаться в шоу-бизнес. Пока что, по словам Марии, ей сложно говорить о творчестве, поскольку ребенок забирает все ее свободное время.

"Вы же знаете, что невозможно войти в привычный темп на первых месяцах, когда ребенок только появился. Это совсем другая жизнь уже, но она получила новый смысл. Дети - это счастье, правда", - отметила певица.

Исполнительница поделилась, что у нее немало написанных песен, которые она не успела выпустить до беременности и появления на свет сына. Но пока что Мария не готова их презентовать публике. Она призналась, что не хочет возвращаться на большую сцену.

"Я счастливая мама еще многих своих творческих детей, имею в виду песни, которые я написала за это время. Но я пока не хочу петь, но, когда захочу, то я вам скажу", - добавила артистка.

Как известно, Мария - популярная в Украине и за ее пределами певица, авторка песен. А недавно она попробовала себя в роли исполнительного продюсера документального фильма о своем отце - поп-звезде Назарии Яремчуке.

Артистка стала известной после участия в шоу "Голос страны" в 2012 году, где заняла второе место. Однако наибольшую славу исполнительница получила благодаря участию в "Евровидении-2014". Тогда Яремчук заняла шестое место.

Среди самых известных песен звезды "Ти в мені є", "Назавжди", "Тебе знайду".

Напомним, ранее Мария Яремчук впервые поделилась подробностями своего материнства. Она рассказала, как реагирует на слухи вокруг себя.

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