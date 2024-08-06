Она также рассказала, как реагирует на слухи вокруг себя.

Украинская певица Мария Яремчук впервые прокомментировала свое материнство.

В СМИ была информация, что артистка родила первенца в мае этого года. Как назвала сына и кто является отцом ребенка - Яремчук официально не комментировала. Однако недавно все же подтвердила, что сейчас наслаждается своей новой ролью матери.

"Это уже совсем другая жизнь. Конечно, она получила новый смысл, и это самая большая радость в мире - дети. Однако невозможно сразу вернуть привычный темп на первых месяцах, когда ребенок появился", - рассказала Мария в интервью для М1.

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Также она прокомментировала и слухи вокруг того, что отцом ее сына может быть певец Александр Пономарев. По словам певицы, она реагирует на подобные разговоры так:

"Я никого себе не трогала, но вот оно немножко там что-то себе закрутилось в СМИ. Ничего страшного - это естественно для артиста. Почитала, отложила и сконцентрировалась на ребенке".

Девушка также отметила, что сейчас работает над биографическим фильмом "Яремчук: Несравненный мир красоты" о своем отце Назарии Яремчуке и пока не планирует возвращаться на сцену.

Что известно о Марии Яремчук

Мария Яремчук активно развивала свою карьеру после участия в вокальном шоу "Голос страны". Артистка также участвовала в песенном конкурсе "Евровидение-2014", где представляла Украину с песней "Tick-Tock" и заняла шестое место. Ее композиции сочетают современные стили с элементами традиционной украинской музыки. Однако последние несколько лет она не выпускает новых хитов и не появляется на светских мероприятиях.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, почему вернула дочь из-за границы во время войны.

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