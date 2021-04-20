Андрей Данилко впервые признался, что у него за болезнь и поторопился успокоить фанов.

В последнее время в ряде СМИ появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у Андрея Данилко - он же Верка Сердючка.

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Эти слухи подогрел своими заявлениями продюсер Юрий Никитин в шоу «Зірковий шлях», который и сказал, мол, Данилко нуждается в серьезном лечении. В эфире передачи продюсер артиста Юрий Никитин заявил, что у 47-летнего певца «более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться». Однако в комментарии «Газете.Ru» он уточнил, что на самом деле с Сердючкой все в порядке и особых поводов для беспокойства нет.

«У него прекрасное состояние здоровья. Там просто история была выдернута из контекста, грубо говоря. Никаких глобальных проблем нет, он готовится к работе, все нормально», — сказал Никитин.

Общаясь с журналистами «Зіркового шляху», продюсер не уточнил, с какой именно болезнью борется Данилко, но заверил, что над реабилитацией артиста трудятся врачи из Украины и других европейских стран. При этом он отметил, что в сравнении с «депрессиями, которые были у Андрея после 2007 года», тот находится в прекрасной форме.

«Потому что очень долгое время он совсем не мог творить, выступать — ничего», — добавил продюсер.

Позже менеджмент артиста прокомментировал такие заявления на официальной странице Данилко в Instagram.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко", - написали в публикации в соцсети.

Отметим, что после появления в сети новости о якобы болезни Данилко, фанаты не на шутку распереживались. Они очень обеспокоены состоянием здоровья любимой Верки Сердючки. В комментариях поклонники очень обрадовались, что сейчас информация не подтвердилась:

"Не читайте на завтрак московских газет и журналов!" Так московская пресса пишет - стар хит - статья, что Данилко неизлечимо болен. Конечно мы переживаем за Андрея !!! Любим его ! Здоровья ему!!! Андрей Михалыч Сердючка самый живучий...в нем столько позитивной энергии, что он сам об этом не подозревает. Здоровья любимому артисту! Наладив режим дня, согласно циркадным ритмам, можно вылечить большинство болезней.

Отметим, что уже совсем скоро VERKA SERDUCHKA планирует отпраздновать 30-летие своей творческой деятельности.

"Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня год 30-летия VERKA SERDUCHKA. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от VERKA SERDUCHKA", - говорил ранее Юрий Никитин.

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Напомним, в начале прошлого года Данилко сам рассказывал о проблемах со здоровьем. В эфире шоу «Люкс ФМ» он говорил, что ведет борьбу с неким недугом — но каким именно, уточнять не стал. Однако оговорился, что именно из-за него набирает лишний вес. Тогда же Андрей Данилко поспешил успокоить поклонников, подчеркнув, что врачи знают, как его лечить, а значит — все под контролем.

«Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело. Проблема решаема, и я ее решаю. Надеюсь к лету стать Джастином Бибером», — отмечал певец.

Параллельно в прессе появились слухи, что на самом деле Сердючка борется с онкологией, но подобные сообщения подтверждения не получили.

Также СМИ писали, что в 2019 году музыкант перенес блокаду сердца — это случилось прямо во время съемок, однако благодаря оперативной помощи врачей состояние Данилко успешно стабилизировали. Кроме того, журналисты неоднократно сообщали о борьбе певца с депрессией.

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Автор: Виктория Гордиенко