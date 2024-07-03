Ведущая показала девочку поклонникам.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко решила вернуть свою младшую дочь на родину. Несмотря на опасность из-за войны, 14-летняя девочка будет жить в Украине.

Об этом телезвезда сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографию с дочерью Екатериной возле их дома. После длительного отсутствия сроком в более чем полтора года девочка наконец вернулась домой.

Падалко не скрывала свою радость, что теперь все ее дети рядом с ней. Как известно, в январе 2024 года из-за границы вернулась старшая дочь ведущей Мария. Также звезда воспитывает 17-летнего сына Михаила.

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По словам знаменитости, Екатерина сильно изменилась за время своего отсутствия. В частности, девочка стала выше ростом.

"Катя вернулась в Украину последней, Мари еще в январе. Кати не было рядом полтора года, а кажется, что значительно дольше. Она стала ростом почти с маму и обогнала среднюю сестру, и уже за первые дни наполнила новой энергией нашу семью", - написала Маричка.

Ведущая поблагодарила друзей из Чехии, которые приютили ее детей у себя после начала полномасштабного вторжения. В дополнение, Падалко призналась, что после победы мечтает пробежать полу марафон в Праге вместе с любимым, который, кстати, служит в рядах ВСУ.

"Это время дало всей семье возможность осознать, что делает каждого из нас счастливым и каким мы видим свое будущее. Теперь я мечтаю после победы пробежать в Праге вместе с мужем полу марафон в знак благодарности чехам за все, что они сделали и делают для Украины", - поделилась телезвезда.

Напомним, ранее Маричка Падалко призналась, как ее и мужа изменила война.

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