У многих украинских звезд есть родственники в России или оккупированных территорий, с которыми те перестали общаться после 24 февраля.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля многие люди перестали общаться со своими родственниками из России или оккупированных территорий на почве того, что те поддерживают кровавую политику Путина. Среди звезд тоже есть те, кто прекратил общение с родными.

Егор Соболев

Муж телеведущей Марички Падалко пытался донести до своих родителей из России правду о зверствах российских солдат, однако те отказывались верить в происходящее. После чего мужчина сказал своей супруге, что прекращает общаться с родителями.

"Он сказал им больше ему не писать. Егор, когда вышел из Ирпеня, я так понимаю, что он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девочек возраста нашего младшего ребенка... Ну, и написал им и их стране проклятие", – призналась Маричка Падалко.

Светлана Тарабарова

Певица прекратила общаться со своим дядей из России. Причиной стало то, что родной брат мамы Светланы после новости о боях в Херсоне написал поздравления с тем, что их "наконец-то освободили".

"Мы переписывались всей семьей с этим человеком. Мы закончили с ним переписываться, когда мама сказала заблокировать его. Родная сестра сказала. Он не понимает, он слепой, настолько пропаганда выела ему мозг", - поделилась певица.

Виталий Козловский

Мужчина перестал общаться со своей сводной сестрой по линии отца. Она проживает в Москве, и не поверила Виталию в его рассказы о том, что РФ бомбит мирные украинские города и убивает людей.

"Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих вообще проклял и послал куда подальше. Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?", - признался Виталий Козловский.

Ксения Кошевая

Жена юмориста Евгения Кошевого также прекратила общаться с родственниками. Сестры, живущие на территории незаконно аннексированного Россией Крыма заблокировали Ксению после того, как она присылала истории и фотографии с доказательством зверств российских военных.

Когда со временем ее разблокировали, она попыталась снова рассказать о зверствах российских оккупантов.

"После всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву z", - рассказала жена Евгения Кошевого.

Напомним, Харчишин рассказал, как обращался к Пугачевой с просьбой говорить о войне в Украине.

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