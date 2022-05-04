Родственники Ксении Кошевой не верили в то, что российские оккупанты убивают мирное население Украины.

Ксения Кошевая рассказала, что у нее в Крыму остались родственники. Правда, после полномасштабного вторжения РФ в Украину отношения между ними испортились. Ксению заблокировали в мессенджерах из-за того, что она пыталась доказать, что в Украине идет не "спецоперация", а убийственная война, развязанная Россией.

Об этом супруга Евгения Кошевого рассказала в интервью "ЖВЛ".

Ксения призналась - никто не проявил инициативу, чтобы поинтересоваться ее состоянием после событий 24 февраля.

"Пока я первая не написала, никто из них не писал и не звонил мне. Я написала, а ответ был такой: "Мы вас очень любим, очень ждем в Ялте, приезжайте обязательно". Я написала: "Вы что, с ума посходили? Куда приезжать, в Ялту? У нас война! У нас убивают детей, стариков", - рассказала Ксения Кошевая.

Однако в ответ было лишь молчание. После этого она попыталась донести правду до родственников, высылая снимки разрушенных украинских городов.

"Это были кадры, скажем так, очень откровенные", - уточнила супруга Евгения Кошевого.

После этого сестры Ксении заблокировали ее везде. Когда со временем ее разблокировали, она попыталась снова рассказать о зверствах российских оккупантов.

"После всех этих текстов, фотографий и видео моя сестра написала мне букву z", - резюмировала Ксения.

Напомним, Евгений Кошевой рассказал о "призыве" на оккупированном Донбассе.

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