Родственник артистки поддался пропаганде.

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о дяде, с которым перестала общаться относительно недавно. Причиной стало то, что он после новости о боях в Херсоне написал поздравления с тем, что их "наконец-то освободили".

Об этом Тарабарова рассказала в интервью YouTube-каналу "Розмова".

Знаменитость заявила, что ранее ее дядя (брат мамы) был "абсолютно нормальным человеком", однако теперь вся ее семья прекратила общаться с ним. И предпринятые попытки донести ему правду о войне в Украине, и о том, как РФ вторглась в украинские города и убивает мирных граждан, оказались безрезультатными.

"Когда в Херсоне взорвали Антоновский мост, город был напуган. Шок. А он пишет сообщение моей сестре: "Галечка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя. Он был абсолютно нормальным, сильным человеком, а тут открылось все… Мы переписывались всей семьей с этим человеком. Мы закончили с ним переписываться, когда мама сказала заблокировать его. Родная сестра сказала. Он не понимает, он слепой, настолько пропаганда выела ему мозг", - поделилась певица.

Отметим, после того, как РФ вторглась в Украину и начала бомбить города, Светлана Тарабарова переехала из пригорода Киева в Ивано-Франковск.

Напомним, ранее певицу Тарабарову экстренно госпитализировали. Светлана перенервничала из-за войны в Украине и попала в больницу.

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