Речь идет о сводной сестре и других родных.

Украинский музыкант Виталий Козловский решил прекратить общение с некоторыми своими родственниками из России. Все связано с их восприятием войны в Украине. Подробностями артист поделился в интервью "КП".

Козловский уточнил, что его покойному отцу было бы трудно пережить эту войну, потому что его дети оказались по разные стороны баррикад. Музыкант рассказал, что по линии отца в России у него есть сводная сестра. Она и другие родственники отказались верить в то, что РФ напала на Украину. Козловский таких путинистов послал куда подальше.

"Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих вообще проклял и послал куда подальше. Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?", - признался Виталий Козловский.

Напомним, недавно Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки бомбежки.

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