Уилл Смит на церемонии Оскар 2022 / Reuters

Ночью с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения главной кинопремией мира "Оскар 2022". Лучшим фильмом была признана комедийная драма "CODA: Ребенок глухих родителей", а статуэтку за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, который прямо на церемонии ударил своего коллегу Криса Рока.

Рок со сцены пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой бритой головы. В этот момент супруга Смита явно не улыбалась, и партнер решил заступиться - вышел на сцену и ударил Криса Рока. Вернувшись на место, новоиспеченный обладатель премии Оскар за лучшую мужскую роль сказал: ""Держи имя моей жены как можно дальше от своего гребаного рта!". 

Отметим, супруга Смита сейчас страдает от алопеции - болезни, которая ведет к выпадению волос.

Уилл Смит ударил Криса Рока / Reuters
Уилл Смит ударил Криса Рока / Reuters

Кроме того, актер Трой Коцур из "Кода" получил статуэтку Оскар как лучший актер второго плана среди мужчин. Следует отметить, что он стал вторым в истории "Оскара" глухим актером, получившим награду в актерской номинации.

Лучшим режиссером признали Джейн Кэмпион за режиссуру фильма "Власть пса".

Джейн Кэмпион на премии Оскар 2022 / Reuters

Премию за лучшую женскую роль получила звезда фильма "Глаза Тэмми Фэй" Джессика Честейн. 

Джессика Честейн на церемонии Оскар 2022 / Reuters

Лучшей актрисой второго плана стала звезда "Вестсайдской истории" Ариана ДеБос.

Ариана ДеБос / Reuters

"Энканто: Мир магии" признан лучшей полнометражной картиной прошлого года. Это музыкальный фентези фильм Байрона Говарда и Джареда Буша, музыку для которого написал Лин-Мануэль Миранда. 

Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters
Фото Церемония Оскар 2022 - фотографии с мероприятия 28 марта 2022 94-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар"  /  © Reuters

Напомним, американский режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать Оскар 2022, если на него не пригласят украинского президента Владимира Зеленского.

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