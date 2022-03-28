Лучшим фильмом стал "Кода".

Ночью с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения главной кинопремией мира "Оскар 2022". Лучшим фильмом была признана комедийная драма "CODA: Ребенок глухих родителей", а статуэтку за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит, который прямо на церемонии ударил своего коллегу Криса Рока.

Рок со сцены пошутил, что Джада Пинкетт-Смит снялась в фильме "Солдат Джейн" из-за ее лысой бритой головы. В этот момент супруга Смита явно не улыбалась, и партнер решил заступиться - вышел на сцену и ударил Криса Рока. Вернувшись на место, новоиспеченный обладатель премии Оскар за лучшую мужскую роль сказал: ""Держи имя моей жены как можно дальше от своего гребаного рта!".

Отметим, супруга Смита сейчас страдает от алопеции - болезни, которая ведет к выпадению волос.

Кроме того, актер Трой Коцур из "Кода" получил статуэтку Оскар как лучший актер второго плана среди мужчин. Следует отметить, что он стал вторым в истории "Оскара" глухим актером, получившим награду в актерской номинации.

Лучшим режиссером признали Джейн Кэмпион за режиссуру фильма "Власть пса".

Премию за лучшую женскую роль получила звезда фильма "Глаза Тэмми Фэй" Джессика Честейн.

Лучшей актрисой второго плана стала звезда "Вестсайдской истории" Ариана ДеБос.

"Энканто: Мир магии" признан лучшей полнометражной картиной прошлого года. Это музыкальный фентези фильм Байрона Говарда и Джареда Буша, музыку для которого написал Лин-Мануэль Миранда.

Напомним, американский режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать Оскар 2022, если на него не пригласят украинского президента Владимира Зеленского.

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