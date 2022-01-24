Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
Социологическая компания Gradus составила рейтинг самых сексуальных мужчин и женщин Украины.
По мнению жителей страны, первого места в этом рейтинге достойны артисты Настя Каменских и Олег Винник.
Настя Каменских и Олег Винник / instagram.com/kamenskux
На втором месте среди самых сексуальных украинок из шоу-бизнеса оказалась Оля Полякова.
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic
Третье место заняла певица Тина Кароль, которая последнее время удивляет сменой образов.
Тина Кароль / пресс-служба Тины Кароль
А вот второе место в списке самых сексуальных мужчин занял хореограф Влад Яма.
Влад Яма / instagram.com/vladyama_official
Компанию ему и Олегу Виннику составил горячий грузин Иракли Макацария.
Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa
Напомним, ранее мужчины назвали топ-5 самых красивых певиц Украины.