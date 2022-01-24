Самыми сексуальными оказались Настя Каменских и Олег Винник.

Социологическая компания Gradus составила рейтинг самых сексуальных мужчин и женщин Украины.

По мнению жителей страны, первого места в этом рейтинге достойны артисты Настя Каменских и Олег Винник.

На втором месте среди самых сексуальных украинок из шоу-бизнеса оказалась Оля Полякова.

Третье место заняла певица Тина Кароль, которая последнее время удивляет сменой образов.

А вот второе место в списке самых сексуальных мужчин занял хореограф Влад Яма.

Компанию ему и Олегу Виннику составил горячий грузин Иракли Макацария.

Напомним, ранее мужчины назвали топ-5 самых красивых певиц Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: