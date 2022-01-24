Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Социологическая компания Gradus составила рейтинг самых сексуальных мужчин и женщин Украины. 

По мнению жителей страны, первого места в этом рейтинге достойны артисты Настя Каменских и Олег Винник.

Настя Каменских и Олег Винник / instagram.com/kamenskux

На втором месте среди самых сексуальных украинок из шоу-бизнеса оказалась Оля Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Третье место заняла певица Тина Кароль, которая последнее время удивляет сменой образов.

Тина Кароль / пресс-служба Тины Кароль

А вот второе место в списке самых сексуальных мужчин занял хореограф Влад Яма.

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Компанию ему и Олегу Виннику составил горячий грузин Иракли Макацария.

Иракли Макацария / instagram.com/maqatsa

Напомним, ранее мужчины назвали топ-5 самых красивых певиц Украины.

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