Известные украинские мужчины составили рейтинг самых красивых певиц. Кто вошел в топ-5 главных красавиц - читайте в материале.
5 место - Надежда Мейхер
Надежда Мейхер не только певица и актриса, но и очень начитанная девушка. Они регулярно занимается саморазвитием, а также умеет балансировать между семьей и работой. К тому же у секс-бомбы и одной из первых солисток "ВИА Гры" трое детей.
Актер Павел Кружнов считает Мейхер богиней: "Она супертонкая, при этом женственная".
4 место - Даша Астафьева
Читайте такжеУкраинская певица расплакалась на сцене КремляПевица и модель Даша Астафьева уже давно покорила мужчин не только своим голосом, но и соблазнительными формами. Певец Никита Ломакин считает, что обнаженные фото Астафьевой - это чистое искусство.
"Даша Астафьева - торпеда. Я с ней познакомился неделю назад. На треках группы NikitA я рос, смотрел их клипы по телевизору и думал: "Вау, какие есть девушки красивые". И вот я увидел Дашу и у меня отвалилась челюсть, потому что она - космическая булка", - сказал Антон Велбой в программе "Звездный путь".
3 место - Оля Полякова
Телеведущий Владимир Остапчук считает Олю Полякову мегасексуальной девушкой. Это и не странно, ведь певица обладает невероятно сексуальным голосом, а ее длинные и стройные ноги сводят мужчин с ума.
2 место - Тина Кароль
Актер Павел Кружнов второе место отдал Тине Кароль за красоту и воинственность. Более того, он назвал ее настоящей женщиной.
1 место - Настя Каменских
Звездные мужчины практически единогласно проголосовали за Настю Каменских. Певец Александр Пономарев говорит, что именно Настя ему нравится больше всего: "Она такая латинос". Такое мнение разделяют и певец Олег Псюк, и актер Андрей Фединчик, и продюсер Вадим Лисица.
Напомним, кого из звезд называли чужим именем в постели.
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