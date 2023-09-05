Беспалов убежден, что Остапчук "под видом благотворительности" наживается на войне.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов поделился видео, как девушка рассказывает о мотивах шоумена Владимира Остапчука ездить за границу.

По ее словам, он дает "благотворительные" концерты в Барселоне, однако место проведения сообщается только тем людям, кто уже купил билет. А деньги за него нужно скидывать на банковскую карту его супруги - Екатерины Полтавской.

"Никакой благотворительности там и в помине нет, кто-то пойдет покупать себе новую сумочку. Мне предлагают купить билет и пойти закидать его яйцами. Честно, даже не хочется тратить на это деньги. Если вы можете от него отписаться - отпишитесь. Если можете пожаловаться на его страницу - пожалуйтесь", - говорит девушка.

Беспалов отмечает, что, действительно, люди скидывают деньги за билет на концерт под видом "благотворительности", а на самом деле даже не знают, на что могут пойти эти средства.

"Ехали через Польшу, что-то там закупили и потом показали: "Вот смотрите, мы все привезли". Блин, какая лютая кринжатина. Как стыдно. Потому что есть категория звезд, которая не просто перегибает палку, а переходит красную линию. Наживаться на крови твоих соотечественников, наших защитников, людей, которые ежедневно рискуют своими жизнью и здоровьем. А ты едешь под шумок за границу проводить "благотворительный" стендап, а сам просто наживаешься и показываешь, что к тебе никакого отношения не имеют правила и законы", - отметил Беспалов.

Он порекомендовал поклонникам Остапчука, которые посещали его концерты за границей, обратиться к шоумену и попросить отчет о потраченных средствах.

Остапчук попал в скандал

Недавно стало известно о том, что Владимир Остапчук выехал в Хорватию, чтобы заработать денег. За границей он провел церемонию бракосочетания.

"Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения. Когда этого оболтуса отменят?" - отреагировал на инцидент Беспалов.

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