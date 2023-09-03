Пользователи сети его захейтили.

Блогер и обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов поделился роликом, на котором шоумен Владимир Остапчук проводит церемонию бракосочетания в Хорватии.

Он написал, что ведущий выехал за границу на днях "под видом благотворительности", а сам на самом деле поехал зарабатывать деньги на проведении праздников.

"Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения. Когда этого оболтуса отменят?" - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Как отреагировали пользователи сети

"Деньги не пахнут"

"Скотина"

"От его интеллекта и ментального наполнения не стоило ожидать чего-либо другого"

"Нет слов"

"Должен быть общественный резонанс, но людям сейчас не до этого"

Сам Владимир Остапчук пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

Напомним, ранее Олю Полякову упрекнули за "роскошную жизнь" во время войны. Певица не промолчала. Она резко ответила женщине, которая написала ей гневное сообщение.

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