Артист выступил на концерте ко Дню Независимости Украины.

Лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук стал одним из участников концерта на "Олимпийском", который состоялся ко Дню Независимости Украины.

Во время выступления Вакарчука на улице начался проливной дождь. Артиста это не испугало - он снял обувь и продолжил исполнять главные хиты своей группы.

Интересно, что кроме собственных хитов Святослав Вакарчук исполнил и второй гимн Украины. Так, вместе с Тарасом Петриненко он исполнил песню "Україна".

Читайте такжеРэпер Канье Уэст решил официально сменить имя

При этом зрителям не совсем понравилось выступление Вакарчука. В комментариях под видео они раскритиковали артиста.

"Ну набегался Слава, навылся как волк, кому-то и такое нравится, спорить не хочу, но зачем было мешать петь Петриненко?", "С Борисом Моисеевым пусть споет в дуете", "Вакарчук уже не тот", - пишут пользователи сети.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич