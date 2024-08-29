Ольга объяснила, почему отказалась от предложения страны-агрессора.

Украинская фехтовальщица, бронзовая призерша нынешних Олимпийских игр Ольга Харлан призналась, что ей предлагали получить российский паспорт. Саблистка рассказала, когда это было и почему она осталась гражданкой Украины.

Спортсменка вспомнила, что россияне заметили ее во время Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Тогда ей поступили предложения из страны-агрессора о получении российского гражданства. Ольга подчеркнула, что даже не задумывалась над сменой паспорта, поскольку всегда хотела представлять Украину на международных аренах.

"После Лондона были предложения сменить гражданство. После Лондона мне предлагали выступать за Россию. Это же страна о "бенефитах"... Я не помню, если честно. Но я помню, что я даже не думала, и я сказала, что я не смогу. Я не смогу быть против своей команды. У меня не было такого, что я буду только там фехтовать, для меня это только бизнес - нет. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну", - поделилась саблистка.

Харлан отметила, что осознала важность украинской культуры впервые во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Тогда после выступления украинских фехтовальщиков весь мир узнал о команде из Украины.

"2008 год, Пекин, когда мы выиграли "золото", и вот тогда все узнали, что есть молодая сабельная команда, которая из Украины. Мы тогда внеслись в международную арену и сказали, что мы здесь не просто так люди, что мы будем представлять эту страну", - добавила Ольга.

Отметим, на "Олимпийских играх-2024" Харлан одолела представительницу Южной Кореи Чои Сибин и завоевала первую медаль для Украины. Она завоевала "бронзу". Также женская сборная Украины по фехтованию, представителями которой являются Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, завоевала золото в командных соревнованиях.

Напомним, ранее Ольга Харлан сделала новую татуировку после триумфа на Олимпийских играх.

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