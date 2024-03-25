Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Телеканал "1+1 Украина" начал работу над новым сериалом "Батьківський комітет" об украинцах, которые пытаются помешать депортации детей с временно оккупированных территорий в РФ.

Съемки проходили как в Киеве, так и в Киевской области. Одной из локаций в сериале стало здание Академии искусств и дизайна им. Бойчука, которая сегодня пострадала в результате ракетной атаки на Киев.

"Полторы недели назад это здание было съемочной площадкой нашего проекта "Батькіський комітет", где в течение нескольких дней в полном составе работали актерская и съемочная группы. Этот проект – о свободе в наших головах, о единстве в сложные времена, о том, что наши люди на оккупированных территориях – наши. И они прямо сейчас ведут очень сложную борьбу. И еще этот проект о самом дорогом – о детях, которых до сих пор воруют россияне", - рассказала продюсер сериала Татьяна Шулика.

Видео дня

Она добавила, что в результате вражеской атаки чудом никто не погиб. Также она поблагодарила Бога за то, что съемки сериала завершились до массированного обстрела Киева.

Стоит отметить, что в сериале снимаются звезда сериалов "Коло омани" и "Перші дні" Екатерина Варченко, актриса театра и кино Надежда Хильская, звезда фильма "Сусідка" Артемий Егоров. К счастью, с ними тоже все хорошо.

Напомним, во время войны в Украине погиб украинский актер и военный Алексей Хильский - супруг Надежды Хильской, сыгравшей в сериале "Батьківський комітет".

Вас также могут заинтересовать новости: