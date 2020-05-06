Наталья Могилевская в белоснежном пиджаке на голое тело, предложила фанатам выбрать обложку нового альбома (фото)

Певица сделала акцент на геометрических украшениях из жемчуга.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в сети пикантное фото и белом пиджаке на голое тело.

Также певица сделала акцент на геометрических украшениях из жемчуга, которые имеют эффектный вид на снимках на странице в Instagram.

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"Это фото для меня символ новой страницы. Начать все с чистого листа – вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново... Я подготовила в этом месяце для вас много сюрпризов. Всех кто со мной на одной волне – приглашаю", – отметила она в сообщении.

Ранее Наталья Могилевская рассказывала поклонникам о выходе lounge edition альбома с названием "Любовь – то велика сила". Пластинка должна появиться до конца мая 2020 года. По словам Натальи Могилевской, такой еще ее не видели поклонники.

"24 часа я занималась творчеством. Такой меня еще не видели никогда. Мир меняется, и карантин заставил меня переосмыслить творчество и жизнь в целом. Этот альбом – сплошное наслаждение для души. В частности, я готовлю грандиозный арт-проект, креативным продюсером которого стал режиссер Герман Ненов. Новая я, новая команда, новые fashion-образы", – добавила Наталья Могилевская.

Как сообщал ранее УНИАН, Тина Кароль снова порадовала подписчиков пикантным фото в постели. Певица позировала в одной белой рубашке, лежа в постели. Артистка сделала нежный макияж и поднесла палец к губам.