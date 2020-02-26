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Тина Кароль показала пикантное фото в постели

10:05, 26 февраля 2020
Звезды
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Девушка сделала нежный макияж / Instagram Тина Кароль

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Певица позировала в одной белой рубашке, лежа в постели. Девушка сделала нежный макияж и поднесла палец к губам. 

"Нереальная красота", "Кошечка", "Самая красивая женщина в мире", "Боже, какая красотка", - написали ей в комментариях. 

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Теги: #певица#Тина Кароль