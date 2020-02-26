Тина Кароль показала пикантное фото в постели

Певица позировала в одной белой рубашке, лежа в постели.

Тина Кароль вновь порадовала подписчиков пикантным фото в постели. Читайте также18-летняя супермодель Кайя Гербер засветила грудь в кожаном бюстгальтере (фото) Снимок она опубликовала в своем Instagram. Певица позировала в одной белой рубашке, лежа в постели. Девушка сделала нежный макияж и поднесла палец к губам. "Нереальная красота", "Кошечка", "Самая красивая женщина в мире", "Боже, какая красотка", - написали ей в комментариях.

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