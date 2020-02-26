Тина Кароль показала пикантное фото в постели
10:05, 26 февраля 2020Звезды
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Певица позировала в одной белой рубашке, лежа в постели.
Девушка сделала нежный макияж / Instagram Тина Кароль
Тина Кароль вновь порадовала подписчиков пикантным фото в постели.
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Снимок она опубликовала в своем Instagram.
Певица позировала в одной белой рубашке, лежа в постели. Девушка сделала нежный макияж и поднесла палец к губам.
"Нереальная красота", "Кошечка", "Самая красивая женщина в мире", "Боже, какая красотка", - написали ей в комментариях.
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