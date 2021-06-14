Исполнительница всерьез взялась за похудение и села на диету.

Известная украинская певица Наталья Могилевская сообщила, сколько килограммов ей удалось сбросить за неделю.

Читайте также"Лишних 10 кило": Наталья Могилевская рассказала, как располнела на карантинеЕще неделю назад звезда весила 76,5 кг, а сейчас ее вес уже 75 кг. Об этом артистка сообщила в своих Instagram-stories.

"Извините, долго не писала, так как были гастроли. Тем не менее я держалась, была на диете. Мой новый результат -1,5 кг. Анита Луценко, моя дорогая, -1,5!" - написала Могилевская.

Что известно о похудении Могилевской

В конце мая Наталья Могилевская рассказала, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма.

Также артистка пообещала, что сбреет волосы, если ей не удастся похудеть до конца июня.

"-4 кг до 26 числа! Следим за Наташей! В случае провала — НАТАША БРЕЕТСЯ НАЛЫСО! Как думаете, справится?" — написала ее тренер Анита Луценко.

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Автор: Ольга Робейко