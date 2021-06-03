Певица предстала в неожиданном образе.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой предстала в неожиданном образе.

Звезда позировала в черном платье с глубоким декольте, на котором виднеется татуировка. Также Могилевская предстала в кадре лысой. Стоит отметить, что певица так и не объяснила эту смену образа. Но пообещала в скором времени раскрыть этот секрет.

"Так себе шутка", "Будет с Ямой на одной волне", "Шок контент", "Обнулилась", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич