По словам певицы, она не корит себя за отсутствие модельной внешности, но собирается похудеть.

Известная украинская певица Наталья Могилевская за время пандемии набрала лишние 10 килограммов.

Такое неожиданное признание она сделала в утреннем шоу «Ранок з Україною».

«У меня 10 лишних кило. Такая проблема сейчас едва ли не у каждого человека. Поэтому я предлагаю сделать марафон и подключить к этому тренера и диетолога», – отметила Могилевская.

Певица добавила, что не корит себя за отсутствие модельной фигуры, но не собирается сдаваться и ставит перед собой цель за два месяца похудеть, чтобы одеть любимое концертное платье.

«Все так изменилось, что когда мы встречаемся с коллегами, прежде всего, спрашиваем друг друга: «Сколько набрали за локдаун?» Это постоянная тема для обсуждения!» – призналась певица.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц