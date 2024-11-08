Певица на отдыхе плавала в бассейне под открытым небом с дочкой.

Наталья Могилевская, известная украинская певица, решила устроить себе и своим двум приемными дочерям, Мишель и Софии, незабываемый осенний отдых в живописных Карпатах. Звездная мама выбрала для семейного релакса курорт Буковель, где наслаждается горными пейзажами, свежим воздухом и приятными моментами с дочками.

49-летняя певица активно делится впечатлениями от отдыха в Instagram. На одном из видео она зафиксировала трогательный момент купания с младшей 4-летней дочерью Софией в бассейне под открытым небом.

"Жизнь прекрасна, когда с тобой всегда рядом "Солнышко"", - нежно подписала видео Наталья.

Несмотря на прохладную осеннюю погоду, мать и дочь смело нырнули в воду, демонстрируя свою закаленность. На кадрах видно, как счастливая София плещется в бассейне, а Наталья нежно ее поддерживает. Из видео просматривается теплая семейная атмосфера и крепкая связь между мамой и дочкой.

Кроме купания, Наталья и ее девочки активно проводят время на природе, гуляя по живописным тропам Буковеля и любуясь горными пейзажами. Певица отмечает, что они получают огромное удовольствие от общения с природой и друг с другом.

Интересно, что Наталья Могилевская довольно редко публикует фото своих дочерей, оберегая их от излишнего внимания прессы. Однако, на этот раз она сделала исключение, поделившись трогательными кадрами семейного отдыха.

Поклонники певицы восхищены ее открытостью и искренностью, а также отмечают, что Наталья выглядит счастливой и довольной в роли мамы.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о трудностях в воспитании названных дочерей.

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