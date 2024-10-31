Семья отправилась в отпуск в горы.

Известная украинская певица Наталья Могилевская вместе с мужем Валентином и приемными дочерьми - 12-летней Мишель и 4-летней Софией - поехала на отдых. Звезда показала, как проходит их отпуск.

Знаменитость вышла на связь в своем Instagram и сообщила, что они с родными решили отдохнуть среди гор. В частности артистка показалась на курорте Буковель в Карпатах. У дочерей исполнительницы как раз начались осенние каникулы, поэтому, чтобы не сидеть в Киеве, девочки проведут неделю в лагере.

Наталья поделилась первыми кадрами, на которых показалась среди гор и в авто с маленькой Софией. В подписи к фотографиям она рассказала, что сыграла 10 спектаклей и также нуждалась в отдыхе. Пока София и Мишель будут проводить время в лагере, они с любимым будут отдыхать рядом с детьми в отеле.

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"Я в Буковеле. Сейчас уже каникулы детские. Мы дали 10 спектаклей, уставшие капитально. Я взяла детей, и мы поехали в Карпаты", - написала звезда.

Могилевская также отметила, что они выбрали для себя активный отдых. Супруги даже в отпуске уделяют время спорту, наслаждаются горным воздухом и купаются в горячем бассейне.

"Дети здесь в таком детском лагере, а мы с мужем рядом наслаждаемся Карпатами: спорт, горячий бассейн на крыше. Просто невероятно", - добавила Наталья.

К слову, девочек знаменитость удочерила в конце прошлого года. Сначала она хотела забрать в семью только Соню, потому что не знала, что у нее есть старшая сестра. Однако Могилевская решила не разлучать сестер и взяла в семью обеих.

Напомним, ранее подруга Натальи Могилевской рассказала, как певица познакомилась со своим мужем.

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