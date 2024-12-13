Могилевская похудела на 15 килограммов: певица раскрыла секрет своей стройности

Певица рассказала, что похудеть ей помог не спортзал.

Украинская певица Наталья Могилевская поразила поклонников своей стройностью и поделилась секретом своего похудения. Исполнительница призналась, что ей удалось сбросить 15 килограммов благодаря сочетанию сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок.

Однако, из-за плотного гастрольного графика, у Натальи не всегда есть возможность посещать спортзал. Поэтому она нашла оригинальный способ поддерживать форму - скандинавская ходьба после каждого концерта.

В своем Instagram певица опубликовала видео, где она направляется от Октябрьского дворца до железнодорожного вокзала в Киеве, рассказывая о своей необычной спортивной рутине.

Видео дня

"Съемки завершились. А сейчас я отправляюсь дальше. У меня через полтора часа поезд в Днепр. А до вокзала прогуляюсь по скандинавской ходьбе. Чтобы вы понимали, я так делаю после каждого концерта", - поделилась Наталья.

Певица отметила, что таким образом готовится к своему юбилею, который состоится в следующем году, и стремится быть в лучшей форме.

"Хочу быть в идеальной форме, ведь в следующем году у меня юбилей. Вот такая я спортсменка - минус 15 кило", - с гордостью заявила Наталья.

Ее пример вдохновляет многих вести здоровый образ жизни и не забывать о физической активности, даже когда кажется, что на это совсем нет времени.

Напомним, Наталья Могилевская показала, как ее дочь тренируется.

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